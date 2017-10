Festival Jerijery : Shyn, Lianah, Farah Jones… en vedette

La 16e édition du festival Jerijery se tiendra du 1er au 5 novembre prochain, à Vavatenina. Un grand événement culturel qui réunit la crème des artistes tropicaux du pays.

Comme chaque année, le festival Jerijery programme plusieurs activités culturelles pour animer toute la ville de Vavatenina. En 16 éditions, c’est un rendez-vous incontournable qui dynamise toute la région. Cette année encore, pas question de rater cette occasion, car même si la maladie de la peste paralyse tout le secteur musical, les organisateurs font confiance aux mesures prises pour maîtriser la propagation de la maladie, et annoncent la tenue du festival. Ainsi, la 16e édition du festival Jerijery se tiendra bel et bien du 1er au 5 novembre prochain, et les concerts se succèderont au Kianjan’i Jerijery. Plusieurs artistes seront de la partie, dont les plus connus de la scène tropicale. L’on retrouvera Shyn, Joyce Mena, Taa Tence, Farah Jones, Florida, Mijah, Elidiot, Lien Bouessa, Lianah, Stany, Willy et Comed. En somme, pas mal d’artistes de la partie Est de l’île, et des pointures nationales qui sont connus dans tout le pays. Outre les grands spectacles qui verront donc ces artistes défiler tout le long de la semaine, deux soirées cabarets seront programmées : le samedi 4 novembre pour un grand bal animé par Lien Bouessa et le dimanche 5 novembre pour le cabaret faradoboka avec Shyn.

Richesse. Le festival Jerijery est un grand événement annuel qui met en valeur la région Analanjirofo. Une région réputée pour ses produits tels que les letchis, la banane, le café, la vanille, mais aussi la culture du riz grâce à la plaine de Iazafo. Côté découverte, Analanjirofo et Vavatenina est un haut lieu de rencontre avec la nature grâce à ses réserves naturelles dont Zahamena. Chaque année, ce festival est un moment opportun pour la région d’attirer à la fois des touristes étrangers et locaux. Ces derniers pouvant ainsi apprécier la beauté de la ville et la richesse de toute la région. En tout cas, comme chaque année, carnaval, concerts, spectacles et cabarets seront au programme, avec les plus grosses pointures de la musique tropicale malgache, pour faire de ce festival Jerijery l’événement de l’année.

Anjara Rasoanaivo