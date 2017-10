Coke Studio : Wawa représente Madagascar

Le lancement officiel de l’événement Coke Studio s’est tenu vendredi dernier à l’Hôtel Ibis à Ankorondrano. Coke Studio est une émission musicale africaine à portée internationale initiée par Coca Cola, et servant de tremplin aux artistes d’Afrique.

Comme dans un plateau TV, aux couleurs de Coca Cola, avec toutes les paillettes que cela implique. Le lancement officiel de l’émission Coke Studio, programme musical qui réunit aujourd’hui 16 pays, s’est tenu vendredi soir à l’Hôtel Ibis à Ankorondrano, lors d’une grande soirée Red Carpet où se sont succédés des stars malgaches. Avec Steph Rambi à l’animation, la RDJ’s Team pour faire bouger tout le monde sur le dance floor, Deenyz et Shyn pour une prestation musicale à la hauteur de leur notoriété, et la compagnie Danse Encore, la soirée a été très éclectique. Car le Groupe Star a voulu mettre les petits plats dans les grands en mettant plein les yeux à l’assistance pour faire vivre l’ambiance Coke Studio à tous. Et tant pis si Dame Pluie a voulu s’immiscer dans la fête, l’ambiance a tout de même été à son comble.

Cadeaux. L’émission Coke Studio est un concept imaginé par la marque Coca Cola pour offrir une plateforme importante pour les artistes du continent africain. Le succès est tel que si l’année dernière, 11 pays ont participé, cette année, elle est passée à 16 pays. Plusieurs artistes africains vont donc participer à cette émission qui leur offre l’opportunité de travailler avec des producteurs de l’industrie musicale internationale. Madagascar sera donc représenté par Wawa, qui sera aux côtés des artistes du Rwanda, Afrique du Sud, Angola, Zimbabwe, Togo, Maurice, Kenya, Ouganda, Tanzanie, Nigéria, Ghana, Mozambique, RDC, Ethiopie, et Cameroun. L’émission sera tournée dans les locaux de Coke Studio au Kenya, et montrera le quotidien des artistes qui participeront à l’émission. A Madagascar, le grand public pourra suivre les 13 épisodes sur la chaîne TV Record, tous les samedis à 20 h, et à la radio tous les mercredis soirs. Quant au public et aux fans, ils pourront gagner plusieurs lots en achetant une bouteille de Coca Cola 30 cl, car sous la capsule, un code leur permettra de recevoir des cadeaux comme des sms, des minutes d’appel, du data 4G, des smarthphones et des clés wifi, offerts par Telma, partenaire officiel du groupe Star dans cette aventure.

Anjara Rasoanaivo