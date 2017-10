DE CI… DE LA

# Trio jazz & blues au Fara West. Peste ou pas, aucunement question de rester les bras croisés et laisser les artistes et le milieu culturel mourir à petit feu. Pour ce samedi, Eric Rakotoary recevra donc dans son café musical Toky Ramasimanga, Datita Rabeson et Nali Rabarison pour une soirée jazz et blues joyeusement pimentée.

# Joelle Claude au No comment bar. Pas de Madajazzcar pour cette année, mais du jazz quand même ! Après avoir enchanté les mélomanes de Tuléar, la fille de Claude Bass investira demain soir, le No comment bar pour une soirée qui s’annonce exceptionnelle.

Mahetsaka

