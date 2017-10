Art contemporain : Loris Behanzin accroche ses « couleurs qui parlent »

Du 9 au 30 novembre, l’Is’art galerie Ampasanimalo accueille dans ses locaux l’artiste béninois Loris Behanzin qui exposera ses œuvres, inspirées de la riche culture de son pays.

Il est originaire du Bénin, mais vit en Allemagne. A Madagascar pour une durée de trois ans, Loris Behanzin a décidé de partager le fruit de son travail aux amoureux d’art malgache. Du 9 au 30 novembre, il dévoile ses « couleurs qui parlent », des œuvres dont le langage formel est un jeu de symboles mystiques et de personnages humoristiques. Il puise dans la richesse culturelle de son pays d’origine, le Bénin et joue sur des questions interpersonnelles, sociales et culturelles. Ainsi, les œuvres de la série « Les couleurs qui parlent » invitent les visiteurs à développer leur propre interprétation. Loris Behanzin travaille entre autres avec du papier, de l’argile et du sable pour donner une troisième dimension à ses œuvres. La couleur terreuse de certaines œuvres est obtenue avec des pigments naturels.

L’artiste. Formé dans un premier temps aux techniques de décoration intérieure et de menuiserie, le Béninois est principalement autodidacte. Loris sort d’une scène artistique urbaine ouest africaine, mais il est également influencé par ses nombreux voyages. Il se tourne vers l’art contemporain, qui lui permet de s’exprimer à travers des couleurs, symboles reliefs et mouvements, qu’on peut voir dans ses œuvres. Il a déjà exposé dans son pays natal, le Bénin, au Togo, dans son pays d’adoption : l’Allemagne et prochainement Madagascar.

Mahetsaka