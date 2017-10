Miss Monde : Madagascar représentée par Tirindraza Felana Noëltinah

Elle a quitté le pays hier pour s’envoler au pays du Soleil levant, là où aura lieu « Miss Monde ». La jeune femme suivra des formations, participera à des visites touristiques et à des œuvres sociales avec les autres candidates pendant un mois avant le jour J.

Elle a participé à Miss Madagascar, mais Tirindraza Felana Noëltinah ne s’illustre malheureusement pas. Elle finit première dauphine. Entre « Miss Monde » et « Miss University Africa », le cœur de Jr Njara Windye Houariss, balance. Au final, « Miss Madagascar » décide de concourir à la seconde. C’est donc tout naturellement que sa dauphine prend sa place à « Miss Monde ». Le 18 novembre, c’est Miss Androy qui défendra donc nos couleurs. La jeune femme a quitté le pays hier pour s’envoler à Sanya, en Chine, où se déroulera le concours. « Pendant son séjour, elle suivra des formations, participera à des œuvres sociales et effectuera des visites dans des lieux historiques », détaille Karen Rakotoniaina, présidente du comité Miss Madagascar. Avec ses mensurations : 1.78m pour 58 kg, l’étudiante en langue anglaise de 19 ans, a toutes ses chances de s’illustrer. D’autres jeunes femmes issues d’Afrique participent également à cette 67e édition de « Miss Monde ».

« Miss Monde ». Créé en 1951, le concours élit chaque année une « Miss Monde » provenant de l’un des pays participants. Et bien entendu, l’Afrique est représentée. Rwanda, Angola, Botswana, Cameroun, Côte d’Ivoire, Egypte, Guinée Equatoriale, Ethiopie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Lesotho, Maurice, Liberia, Nigéria, Sénégal, Seychelles, Afrique du Sud, Sud Soudan, Tanzanie, Zambie et Madagascar sont donc tous présents à cette édition 2017. Chaque année, plus de 110 candidates y participent.

Mahetsaka