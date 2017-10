Cinéma : « Benja kely », dans les bacs !

Ça y est ! « Maki production » a enfin accouché de son dernier-né. « Benja kely » est disponible dans tous les points de vente à partir de ce jour.

L’histoire met en scène un jeune homme issu du quartier populaire de « La Réunion kely ». Le personnage principal n’est autre que Rakotoarivony Heriniaina Rolland, technicien au sein même de la maison de production qui a décidé de basculer de l’autre côté de la caméra.

Abandonné par ses parents quand il était enfant, « Benja kely », pour survivre, vit de petits boulots. Quand il ne lave pas les voitures, il joue les porteurs. Parfois, il investit les rues pour se glisser dans la peau d’un vendeur de cola ou de pistache. Oui, « Benja kely » se bat pour survivre, mais cela ne l’a pas empêché d’accéder au bonheur. Il se prend une femme. De cette union naît un fils. Le destin lui joue malheureusement des tours. Sa femme décède. Et pour ajouter à cette épreuve difficile, des braqueurs l’indiquent comme étant un de leurs complices. Il est envoyé en prison. Le film raconte donc les galères de ce jeune homme à qui la chance n’a que très rarement souri.

Les cinéphiles retrouveront également une personnalité très connue dans le milieu cinématographique : Tsarafara. Excellent dans le rôle de traître et de fourbe, on lui a, cette fois encore, attribué un personnage aussi controversé que ceux qu’il a déjà campés auparavant. Après avoir dilapidé et gaspillé toute sa richesse et après qu’il a été renversé par une voiture, Tsarafara devient donc mendiant. Un autre personnage qui tient un rôle clé dans ce long métrage qui plaira sans aucun doute aux inconditionnels de film « gasy ». « Benja kely », outre son côté comique et très émotionnel, fait découvrir la réalité des gens vivant à « La Réunion kely » ainsi que celle des locataires d’Antanimora où ont eu lieu les tournages. « Benja kely », un long métrage à découvrir!

Mahetsaka