Voix de l’Océan Indien : Stéphanie, « meilleure artiste malgache »

Elle a été sélectionnée au même titre que Dadi Love et Elidiot, par l’équipe de la VOI. Le public s’est proclamé et Stéphanie devient donc « meilleure artiste malgache » pour la « VOI 2017 ».

Stéphanie, « meilleure artiste malgache » selon les Voix de l’Océan Indien. Samedi dernier, la chanteuse s’illustre à la Cité des Arts à Saint-Denis, La Réunion. Les résultats des votes ont été proclamés et la jeune femme remporte le concours haut la main. Elle est elle-même surprise de cette victoire. « J’avais et j’étais complètement dans le doute. J’étais partagée entre le désir de m’illustrer à un concours d’une telle envergure et la peur de ne pas être assez à la hauteur. Quand j’ai su avec qui j’étais en compétition, je me suis effectivement dit : oh, là, ça va être serré ! Dadi Love est quand même un poids lourd de la musique malgache qui a beaucoup fait parler de lui pendant l’année 2017. Et Elidiot ? C’est le jeune talent qui a su monter un à un les marches et s’est fait un nom dans le showbiz. Moi ? Ça fait quand même longtemps que je suis dans le milieu. Le public m’apprécie certes mais j’avais quand même des appréhensions. Quand j’ai entendu mon nom, je n’en revenais pas. J’ai été moi-même surprise ! », relate Stéphanie. La chanteuse a d’ailleurs été sollicitée pour interpréter deux de ses titres « Resaka tsaho » et « Mila fitiavana », les chansons avec lesquelles elle a été sélectionnée. Une grande première pour les Malgaches depuis les huit ans d’existence du concours.

D’autres artistes comme Rakroots, ou encore Lion Hill ont été en course dans d’autres catégories, notamment, la meilleure production audiovisuelle et meilleure voix féminine. Malheureusement, ils ne se sont pas illustrés. Seule Stéphanie s’est démarquée. Ce vendredi, elle va se produire au Jao’s Pub, et investira Le Glacier le 29 décembre puis animera la Saint-Sylvestre au CCI.

Mahetsaka