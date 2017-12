Septième art : Plaza : la nouvelle salle de cinéma

800 places confortables répondant aux normes, un écran harkness screen, un vidéo projecteur professionnel spécial cinéma Barco, un son Dolby Atmos 7.1 qui permet une qualité de projection immersive en 3D numérique certifié Disney Digital et Sony… Des détails techniques qui en disent très longs sur « Plaza », la nouvelle salle de cinéma située à Ampefiloha. Ouverte officiellement hier, en présence du Président de la République, « Plaza » était, à l’origine, un amphithéâtre. Suite à des incendies, en 2002 et en 2009, il se trouvait dans un état de délabrement. A l’initiative du Canal 7 events, en 2016, les travaux de réhabilitation, suite à une signature de convention par le biais du 3P, entre le ministre Paul Rabary et le DG du Canal 7 Events Raobelina Andry, ont été entamés. Hier, « Plaza » a ouvert ses portes et n’attend désormais plus que les cinéphiles !

Mahetsaka