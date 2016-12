Bilan : Une année 2016 faste pour le sport malgache

Le sport malgache a été à la fête en 2016, notamment grâce à ses têtes d’affiche, mais ce n’est pas tout. Les championnats d’Afrique juniors de rugby, les Jeux de la Commission de la Jeunesse et des Sports, la Coupe Davis de Tennis et le Mondial de pétanque ont été organisés à domicile et bien d’autres évènements.

Jeux de la CJSOI : Madagascar termine premier avec 18 médailles d’or

Lors des 10es Jeux de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l’Océan Indien (CJSOI), du 30 juillet au 5 août dernier, Madagascar termine premier au classement des médailles. 18 médailles d’or au total, loin devant Maurice 10 or, 7 pour la Réunion, 3 pour les Seychelles et une respectivement pour Mayotte et Djibouti. Les Comores ont remporté une médaille d’argent. Les jeunes et les sportifs de la région ont partagé leurs joutes dans cinq disciplines sportives et les activités culturelles. Madagascar, hôte de l’évènement a relevé tous les défis côté organisation, hébergement et restauration. En football, Madagascar remporte l’or, en athlétisme, Madagascar a récolté 6 médailles d’or sur les 18 en jeu, en tennis de table 4 médailles d’or sur 7 ont été remportées par les jeunes pongistes malgaches et 7 or en judo. Seul le handball n’a pas remporté l’or. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Dr Jean Anicet Andriamosarisoa et le SG de la commission Pillay Samoo ont été reconduits à la tête de la CJSOI pour le mandat 2016-2018. Le rendez-vous est pris à Djibouti en 2018 pour les 11es Jeux de la CJSOI.

T.H



Rugby : Les Makis juniors accèdent en 1A

A défaut des seniors et encore moins des dames, ce sont les juniors qui ont été sacrés champions d’Afrique des moins de 19 ans et surtout de la catégorie 1B. Madagascar accèdera de nouveau en 1A l’année prochaine. En battant l’Ouganda et deux matchs aller et retour au Stade de Mahamasina. Lors du premier match, les Makis ont étrillé les Cranes Ougandais sur le score sans appel de 37 à 6. Pour la joute retour, c’était un match à sens unique durant lequel ils ont marqué 48 à 0 devant les Ougandais, les protégés de Mamikely et de Jonah ont mené le rugby malgache loin devant. Au Maroc dans l’autre groupe, les deux victoires des Sénégalais n’ont pas suffis pour remporter le titre continental. En 2017, les Makis juniors affronteront l’Afrique du Sud, le Zimbabwe et la Namibie.

T.H

Année électorale : Plusieurs présidents de fédérations reconduits

2016 c’est une année électorale pour les fédérations sportives. Plusieurs candidats à leur propre succession ont été tous reconduits. Norolalao Ramanantsoa de l’athlétisme, Siteny Randrianasoliniaiko du judo, Relahy Jean Claude du cyclisme, Harinelina Randriamanarivo de l’haltérophilie rempilent pour un nouveau mandat jusqu’en 2020. Ils seront tous là pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Pourtant, une nouvelle tête arrive à la fédération malgache de savate boxe française. Il s’agit de Campa Amédée Rivo Louis élu à l’unanimité. Pour 2017, plusieurs élections sont au programme dont la plus attendue est celle du Malagasy Rugby.

T.H

Barea Beach Soccer : 5e en Afrique et 23e dans le monde

L’année 2016 prend fin avec une bonne note pour le beach soccer malgache qui s’offre une 23e place mondiale après avoir été 5e de la dernière Coupe d’Afrique des Nations au Nigeria.

Une issue quelque peu frustrante, mais dont on n’a pas à rougir surtout si on revient sur ce match perdu par 1 à 2 contre le Maroc alors qu’on jouait une qualification directe pour une demi-finale.

Pire, les Barea avaient eu la balle d’égalisation, mais Toky a raté le penalty. Du coup, Madagascar fut contraint de jouer la 5e place en battant d’abord le Ghana par 8 à 4, une issue qui a permis à Ruffin, le joueur de l’AS Adema, d’avoir été élu meilleur joueur de la rencontre.

Il y eut ensuite la victoire de 4 à 2 contre les Ivoiriens et qui hissait définitivement Madagascar à la 5e place de cette Coupe d’Afrique des Nations 2016. Un résultat qui est loin d’être médiocre, mais comme Pierralit et ses camarades n’étaient autres que les champions en titre, on attendait plus d’eux.

Entame difficile. La physionomie de ces derniers matches a le mérite de mettre à jour ce qui manquait à cette équipe entraînée par Solofo Ramarolahy et le Français Claude Barrabé. C’est-à-dire pas grand-chose puisque pour tout dire, les Barea avaient connu une entame difficile pour ne s’être préparé au mieux pour ce championnat d’Afrique en terre nigériane.

Pas de matches internationaux comme c’était le cas en 2015 et surtout parce que les deux « Réunionnais » qu’on avait appelé à la rescousse ne répondaient pas à l’attente qu’on avait mise sur eux. Finalement, notre relève a su répondre présent, car outre, Ruffin a été aussi élu meilleur joueur lors de notre première victoire de 9 à 4 contre la Libye. Et dire qu’on n’avait pas retenu les deux joueurs d’Analanjirofo, Plat et Juvence, pourtant très prometteurs, mais condamnés parce qu’ils n’ont pas l’expérience d’une coupe d’Afrique. On ignore tout simplement la manière dont les deux hommes ont mis à mal les Barea et la sélection de la Réunion lors d’un tournoi à Sainte-Marie.

Clément RABARY