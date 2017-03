Inclusion financière : Vers une tendance négative, 41% de la population à sensibiliser

Plus de 100 000 jeunes devront être touchés par la campagne de sensibilisation pour l’inclusion financière, pour cette année. De grands efforts restent à faire, selon le ministre des Finances et du Budget, Gervais Rakotoarimanana.

Pour la deuxième fois, le « Global Money Week » est célébré à Madagascar, du 27 mars au 2 avril 2017. Des manifestations et animations sont programmées cette semaine, dans six villes. « Pour cette fois, nous collaborons avec 32 établissements scolaires et universitaires dans les villes de Behenjy, Ambatolampy, Ambohimandroso, Antanifotsy, Antsirabe et Antananarivo. 5 000 enfants et jeunes seront ciblés directement à travers des séances de sensibilisation, des visites dans 12 institutions financières et quatre entreprises privées. En outre, 100 000 jeunes devront être touchés à travers une campagne de communication médiatique, pour l’éducation financière », ont indiqué les organisateurs de la célébration de la semaine mondiale de l’argent, lors de l’ouverture officielle de l’événement qui s’est tenue hier au ministère du Plan Anosy. A noter que cette année, 124 pays célèbrent la semaine mondiale de l’argent, initiée par la CYFI (Child & Youth Finance Internationale), sous le thème « Apprendre, épargner, gagner ».

Défis. En effet, la sensibilisation sur l’éducation financière, la bonne gestion de l’argent et la bancarisation figure parmi les activités de la célébration. Pour Madagascar, les indicateurs suivent une tendance négative, d’après les résultats d’enquête de FinScope, évoqués par le ministre Gervais Rakotoarimanana. « Bien que 59% de la population aient accès auxservices financiers dont 12% ont intégré le système bancaire et 19% ont rejoint les institutions de microfinance et assurances ; il resteencore 41% de la population à sensibiliser. En effet, seulement 2% d’adultes font des emprunts bancaires contre 6% qui contractent descrédits auprès des usuriers informels. Ainsi, l’inclusion financière àMadagascar reste un grand défi à relever, raison pour laquelle, nous nous engageons fortement sur la Stratégie Nationale d’Inclusion Financière », a-t-il indiqué dans son discours, lors de l’ouverture officielle de la célébration du Global Money Week, hier à Anosy. De son côté, la représentante résidente du Système des Nations Unies à Madagascar, Violette Kakyomya a soutenu qu’il faut renforcer la bancarisation des jeunes.

Motivés. Lors de la cérémonie d’ouverture d’hier, deux étudiants, représentant les jeunes du pays, ont émis une requête pour les dirigeants du pays. « Nous sollicitons que la célébration de la semaine mondiale de l’argent se fasse tous les ans. L’éducation financière devrait également faire partie de l’enseignement donné aux jeunes. En outre, plus d’efforts doivent être entrepris pour l’inclusion financière des jeunes », ont souligné Hoby Lalaina Razafindrainibe et Tsinjo Andrandraina Raveloarison, deux étudiants du CEG Antanimbarinandriana, qui ont remis une demande écrite au ministre des Finances et du Budget, Gervais Rakotoarimanana. Ce dernier d’indiquer que cette demande sera discutée, dès ce jour, en Conseil de Gouvernement.

