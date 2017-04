Appuis des institutions : le Ministère du Tourisme, l’Office du Tourisme de Nosy-Be et l’Office du Tourisme de Sainte-Marie

L’originalité du concept et la technicité du documentaire ont conquis le ministère du Tourisme qui a fourni des appuis en matière de logistiques (hébergement et pension chez les hôtels partenaires, facilitation de procédures, etc.). L’Air Madagascar, transporteur officiel, représente également un atout de taille, puisqu’il permet à l’équipe de voyager librement à travers l’île. Les offices régionaux du Tourisme de Nosy-Be et de Sainte-Marie, principales régions concernées font également partie intégrante des partenaires du projet. Par ailleurs, le film sera lancé officiellement lors de l’International Tourism Fair de Madagascar (au mois de juin). Il y aura une soirée VIP de lancement pour l’occasion. Malagasy Roadshow sera ensuite diffusé sur les chaînes locales, ainsi que lors des vols d’Air Madagascar.