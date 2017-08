Chocolaterie Robert : Boutique ouverte à Paris

Ce n’est pas une boutique ordinaire, mais un concept store avec pas moins de 5 pôles qui a été inauguré mercredi 28 octobre dans une voûte du Viaduc des Arts, 123 avenue Daumesnil, Paris 12ème.

On y trouve en effet un atelier (l’inscription se fait sur www.ateliercparis.com) animé par le maître chocolatier Christophe Berthelot-Sampic, qui utilise exclusivement les couvertures de la Chocolaterie Robert, une boutique, une petite fabrication, un bar à chocolat et un espace didactique sur le cacao et le chocolat. Ouvert du mardi au dimanche, de 12h à 20h, les parisiens pourront y acheter les différents produits de la Chocolaterie Robert, avec notamment la gamme « CHOCOLAT MADAGASCAR » certifiée bio et celles médaillées aux Awards Internationaux du chocolat, et découvrir l’art de la dégustation et la fabrication du chocolat grâce à ce partenariat entre l’Atelier C et la Chocolaterie Robert.

Les professionnels ne seront pas en reste car ils pourront désormais disposer en France des produits rarissimes, provenant d’une unité assumant à la fois sa propre plantation de cacao et sa fabrication de chocolat qu’est la Chocolaterie Robert Madagascar. L’inauguration a coïncidé avec la tenue du Salon du Chocolat à la Porte de Versailles à Paris. Y ont assisté la maire du 12è arrondissement de Paris, Mme Catherine Baratti Elbaz, à la tête d’une délégation de conseillers municipaux, les administrateurs-gestionnaires du Viaduc des Arts, le directeur général de la Chocolaterie Robert, M. Marcel Ramanandraibe, et le directeur technique, M. Hery Andriamampianina. L’ouverture au public a eu lieu ce samedi 31 octobre. Avis aux amateurs fondus de chocolat ! D’ores et déjà, les précommandes des coffrets de confiseries de Noël sont ouvertes. Attention quantités limitées !

Recueilli par Antsa R.