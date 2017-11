Airtel Madagascar : Un nouveau shop à Ambohijatovo

En seulement un mois, Airtel Madagascar a procédé à l’ouverture de 3 shops pour se rapprocher davantage de la clientèle

Airtel Madagascar étoffe son réseau de distribution. L’entreprise qui dispose du plus grand réseau de téléphonie mobile confirme sur le terrain sa volonté d’être toujours plus proche de ses clients, et continue à élargir son réseau commercial avec l’ouverture d’un nouveau shop express à Ambohijatovo. Après plusieurs mois de travaux, le nouveau shop airtel a été inauguré vendredi dernier, en présence des représentants des autorités locales, du Directeur Général d’Airtel Madagascar, Maixent Bekangba, accompagné de ses proches collaborateurs et de plusieurs personnalités.

Proximité. Un shop moderne qui fera le bonheur des usagers dans la mesure où il est idéalement situé dans une rue passante, à proximité des commerces et habitations. Un point de vente conçu pour offrir une proximité de services à la clientèle, dans un espace moderne et convivial. Les clients pourront y retrouver les offres de produits et services de l’opérateur : vente de cartes SIM, téléphones, tablettes et autres supports internet, paiement de facture, récupération ou suspension de numéro, déblocage du code puk et mot de passe, configuration internet, basculement prépayé en abonnement, remplacement des cartes de recharge illisibles, etc. Ouvert du lundi au samedi, le shop express d’Ambohijatovo accueille également ceux qui souhaitent effectuer des transactions Airtel Money (souscription, retrait ou dépôt).

Dynamisme. « L’ouverture de nouveaux points de vente traduit la volonté d’Airtel de se rapprocher davantage de ses clients pour mieux les servir et les accompagner au quotidien. Confort, proximité et qualité sont les atouts offerts par notre réseau de distribution », a déclaré le Directeur Général d’Airtel Madagascar lors de la cérémonie d’inauguration. En un mois, Airtel Madagascar a procédé à l’ouverture de 3 shops express dans la ville d’Antananarivo, respectivement dans les quartiers d’Analamahitsy, de Behoririka et maintenant à Ambohijatovo. Le déploiement du réseau commercial d’Airtel reflète le dynamisme de la marque qui compte désormais une centaine de points de vente et de services, à travers toute l’île.

