Chabani Nourdine : Priorité à l’industrie de transformation

L’homme qu’il faut à la place qu’il faut. C’est ce qu’on peut dire du nouveau ministre de l’Industrie et du Développement du secteur privé.

La passation des services entre Narson Rafidimanana et Chabani Nourdine, ancien et nouveau ministre de l’Industrie et du Développement du Secteur Privé, a eu lieu hier à Antaninarenina. Une entrée en terrain connu puisque le nouveau ministre a passé, jusqu’ici sa carrière professionnelle au service de l’industrie et du développement du secteur privé.

Tous les échelons. Et ce, aussi bien sur le plan national, régional qu’international. Cet opérateur économique originaire de Fort Dauphin a pour ainsi dire gravi tous les échelons puisqu’ il a commencé en tant que Président de la Chambre de Commerce de Fort-Dauphin. Il a par la suite été élu Président de Fédération de la Chambre de Commerce et de d’Industrie de Madagascar et a également déjà occupé la fonction de Président de l’Union des Chambres de Commerce et d’Industrie de l’Océan Indien. Pour le mandat 2016-2018, il est également réélu Vice-Président de la Conférence Permanente des Chambres Consulaires Africaines et Francophones et Président de la Zone Afrique de l’Est et Océan Indien de la même entité.

Exemple de réussite. Et c’est tout naturellement que dès son entrée à la tête du département de l’Industrie, Chabani Nourdine qui est avant tout un technicien annonce la couleur de l’industrialisation du pays. « Notre grande priorité est de multiplier l’industrie de transformation » a-t-il déclaré hier. Et il parle visiblement en connaissance de cause, puisqu’il a toujours vécu en direct l’industrialisation de Fort-Dauphin qui est un exemple de réussite en matière d’industrialisation parmi les régions de Madagascar. « On parle souvent de l’Ile Maurice, mais Fort Dauphin aussi peut être considéré comme un exemple de réussite industrielle que l’on peut appliquer également dans d’autres régions » a-t-il encore déclaré. L’autre priorité du nouveau patron de l’Industrie et du Développement du Secteur Privé est la poursuite du dialogue public-privé. Ainsi que la promotion des jeunes et des femmes opérateurs. En somme, un défi de taille pour Chabani Nourdine qui, malgré son nom à consonance indienne est un Malgache de pure souche, natif de l’Androy et de religion protestante.

R.Edmond.