Elevage de caille : Une filière qui se développe rapidement

Caille de Mada prévoit de commercialiser des cailleteaux d’un jour et des œufs à couver, qui sont très recherchés, dans le cadre de la 9e édition de la Foire de l’Elevage et de la Production Animale.

L’élevage de caille devient une activité qui connaît un plein essor à Madagascar. Le marché des œufs de caille ainsi que de la viande se développe aussi rapidement. La preuve, la société Caille de Mada qui est un leader sur le marché national, a pu commercialiser 350 000 œufs depuis le démarrage de ses activités en septembre 2015. « Nous parvenons à vendre actuellement 90 000 œufs de caille par mois avec plus de 2 500 clients. Quant à notre cheptel d’élevage, nous disposons en ce moment de 10 000 têtes de caille tout en travaillant avec vingt-six fermes partenaires. Notre couvoir a également une capacité de 4 000 oeufs », a évoqué Ricky Ratianarivo, le directeur général de Caille de Mada lors d’une entrevue avec la presse.

Vertus médicinales. Dans le cadre de la 9e édition de la Foire de l’Elevage et de la Production Animale (FEPA) qui se déroulera du 18 au 22 mai 2016 dans l’enceinte du MPE à Nanisana, Caille de Mada va lancer dans son stand la commercialisation des cailleteaux d’un jour ainsi que des œufs à couver qui sont très recherchés en vue d’un élevage à cycle court. « Il s’agit d’une filière très rentable qui se développe rapidement étant donné que les investissements réalisés seront amortis en moins d’un an. L’éleveur peut avoir un taux de rentabilité de près de 35% », a-t-il assuré. Notons que les cailles peuvent pondre au 42e jour de leur élevage avec à peu près 300 œufs par an. D’aucuns reconnaissent actuellement les vertus médicinales des œufs de caille en tant qu’antiallergique naturel, entre autres.

Géniteurs. Comme perspectives, Caille de Mada va mettre en place prochainement une unité de sélection génétique afin d’améliorer la race de caille dans le pays. En fait, « notre objectif est de professionnaliser cette nouvelle filière porteuse en amont jusqu’en aval du secteur puisqu’on se soucie de la performance de ponte de cette volaille festive. Nous allons également importer des géniteurs dans d’autres pays dans le but d’améliorer la race de caille. Un mini-abattoir sera en même temps installé d’ici peu », a fait savoir Ricky Ratianarivo. Quant à ceux qui veulent se lancer dans cette filière, « nous pouvons les accompagner en termes de formation et conseils ainsi que d’approvisionnement en provende », a-t-il conclu.

Navalona R.