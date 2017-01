Carte VISA Ocean Cash : Acceptée auprès de 32 millions de commerçants

Sans engagement et sans compte bancaire. Telle est la particularité de la carte prépayée VISA Ocean Cash lancée par la société EPM (Emergent Prepaid Madagascar) dans le pays. « C’est un nouveau moyen pour payer, verser et transférer de l’argent aussi bien à Madagascar qu’à l’extérieur. Et cette carte est acceptée auprès de 32 millions de commerçants ainsi qu’auprès de 1,2 millions de distributeurs dans le monde », a expliqué Thierry Rasamoely, le gérant de l’entreprise lors de son lancement officiel hier soir à La Suite 101 Antaninarenina. A Madagascar, il y a plus de 2 000 commerçants équipés de Terminal de Paiement Electronique qui acceptent la carte prépayée VISA Ocean Cash. Et à part les agences Ocean Cash, on peut recharger la carte auprès des agences de la BMOI, le partenaire exclusif du promoteur du projet. Notons qu’il y a deux catégories de cartes VISA, à savoir la carte pour les particuliers et la carte Corporate pour les entreprises. « Ces dernières peuvent entre autres, effectuer un virement de salaires de leurs employés, et ce, de carte à carte. Nous ciblons surtout les entreprises de la zone franche qui ont des milliers d’employés », a-t-il rajouté. La carte prépayée VISA Ocean Cash est également plus pratique pour tous ceux qui voyagent à l’extérieur. En effet, « le montant rechargé en Ariary dans votre carte sera automatiquement converti en monnaie étrangère, tout en se basant au cours de change à Madagascar. L’objectif est de dématérialiser l’argent afin d’assurer plus de sécurité au niveau de toutes les transactions », a conclu Thierry Rasamoely.

Navalona R.