Turkish Airlines : Une première agence à Tanà

C’est la 4e compagnie aérienne qui desserve plus de 290 destinations dans le monde. Et en Europe, elle est également le leader selon le classement Skytrax.

La compagnie aérienne Turkish Airlines opère à Madagascar depuis un certain temps. Elle assure une connectivité entre Madagascar et plus de 290 destinations qu’elle dessert dans le monde et ce, via Istanbul avec quatre fréquences de vols par semaine. « Nous prévoyons d’augmenter le nombre de fréquences de vols reliant la Grande Ile et l’Istanbul à cinq fois par semaine à compter du mois d’octobre et ce, via Maurice. Et à moyen terme, ce sera sept vols par semaine », a expliqué Samil KARAKAS, le vice-président de cette compagnie aérienne turque en Afrique Sub-Saharienne lors de l’inauguration de sa première agence à Antananarivo, plus précisément devant l’Avenue de l’Indépendance à Analakely hier.

Hub aérien. « Grâce à l’agence, les gens peuvent acheter directement leurs tickets pour pouvoir voyager avec Turskish Airlines, qui est présente dans plus d’une centaine de pays, vers ces différentes destinations. Et il faut également savoir que nos tarifs sont les plus compétitifs sur le marché par rapport à ceux proposés par les autres compagnies aériennes », a-t-il poursuivi. L’ambassadeur de la Turquie à Madagascar, SEM Volkan Türk Vural s’est vu remettre le premier ticket électronique émis par cette agence pour aller à New York. « Désormais on peut aller dans n’importe quel pays dans le monde en prenant les vols de la compagnie », a-t-il confié. En outre, Randriamananjara Rakotonirina, le directeur général adjoint du groupe Sipromad a fait savoir que nombreux sont actuellement les Nationaux qui s’intéressent entre autres à la ligne reliant Madagascar et Paris via Istanbul. Notons que le groupe Sipromad est le General Sales Agency de la compagnie aérienne dans le pays. « L’aéroport d’Istanbul devient également le hub aérien ou une plate-forme de correspondance de tous les voyageurs avec la construction d’une des plus grandes infrastructures aéroportuaires dans le monde », a enchaîné Hugues Raharimanantsoa, le président de GS Aviation.

Destination Madagascar. Par ailleurs, « l’ONTM (Office National du Tourisme de Madagascar) peut promouvoir la destination Madagascar dans les pays de l’Est comme la Hongrie, la République Tchèque et la Pologne via Turkish Airlines. Nous y avons déjà des éductours compte tenu de la potentialité des touristes qui peuvent voyager chez nous. D’autant plus, les prix des billets d’avion de la compagnie sont plus compétitifs. Les touristes n’ont plus ainsi besoin de transiter à Paris pour venir dans la Grande Ile, car il y a déjà ce vol reliant Istanbul, l’aéroport le plus proche et Antananarivo. En plus, nous comptons faire également la même prospection dans les pays du Nord compte tenu de cette opportunité », a évoqué Vola Raveloson, le directeur exécutif de l’Office.

Navalona R.