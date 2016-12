Déforestation : Les eaux de rivières réduites de moitié

40 000ha de terrain seront reboisés durant la saison 2016-2017, selon le ministre Johanita Ndahimananjara ; une surface qui demeure insuffisante pour les environnementalistes, vu qu’entre 100 000 à 200 000ha sont brûlés chaque année.

Feu de brousse et culture sur brûlis ! Ce sont les motifs avancés par la JIRAMA pour expliquer le délestage qui reprend actuellement. D’après le ministre de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts, Johanita Ndahimananjara, les eaux de rivières sont actuellement réduites de moitié, à cause des changements climatiques engendrés par la déforestation. En effet, dans le central hydroélectrique à Andekaleka, qui devrait produire la plus grande partie de l’électricité sur le réseau électrique de la Jirama, seulement une turbine sur trois fonctionne. Selon les informations officielles, c’est le manque de débit d’eau qui cause cette faible production. D’après les informations que nous avons collectées sur les lieux, les deux turbines en panne ne sont toujours pas réparées. En d’autres termes, l’insuffisance en eau n’est pas le seul problème à résoudre.

Corruption. La campagne de reboisement 2016-2017 a été lancée officiellement à Andekaleka, vendredi dernier, par le président Hery Rajaonarimampianina, accompagné par quelques ministres et représentants de Ministères. 1,5ha de terrain a été reboisé durant ce lancement, avec 490 pieds de bambou, 4kg de grains de grévilléa et d’autres espèces. D’après les explications, des espèces à croissance rapide ont été plantés sur une zone dédiée, pour approvisionner la population locale en bois d’énergie. En effet, le grévilléa peut atteindre 1,5 à 2m de hauteur, en seulement une année. Par ailleurs, le président Hery Rajaonarimampianina a tenu à planter spécialement le « Hintsina », son préféré d’après ses dires. A noter que selon l’espèce chaque hectare de terrain à reboiser nécessite entre 800 à 1200 jeunes plants. Pour l’heure, les feux de brousse et les cultures sur brûlis sont les facteurs qui causent le plus de déforestation à Madagascar. D’après les témoignages que nous avons recueillis, des défaillances subsistent au niveau des contrôles. « La culture sur brûlis est facile à pratiquer. Nous savons que c’est interdit par la loi et qu’il y a des contrôles, mais en cédant une partie de notre production aux contrôleurs, nous pouvons quand même le faire », nous a confié un paysan de l’Alaotra Mangoro. Bref, la déforestation est loin d’être résolue.

