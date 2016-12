Airtel Madagascar : Noël pour les plus démunis

Les fêtes de fin d’année riment avec actions sociales pour Airtel Madagascar qui affiche plus que jamais sa volonté d’être aux côtés des plus démunis. L’entreprise fait le tour des écoles à l’approche des réjouissances de noël et de fin d’année. Ainsi, Airtel et son personnel ont apporté de la joie au coeur des élèves de l’EPP Mahavelona, de l’EPP Imerimanjaka, aux enfants handicapés de la maison de la charité, ainsi que des populations du fokontany d’Ankazomanga et d’Ankorondrano.

Et si les écoliers de l’EPP Mahavelona étaient à l’honneur, le 21 décembre dernier, hier, c’était au tour des riverains des Fokontany d’Ankazomanga et d’Ankorondrano de recevoir la visite de l’opérateur qui a remis pour l’occasion plus de 200 repas aux familles nécessiteuses. Les enfants, quant à eux, ont également reçu des friandises. « …Le volet social fait partie de nos engagements et de notre politique RSE. C’est la raison pour laquelle, nous n’hésitons pas – à chaque fois que l’occasion se présente – de faire un geste de solidarité en faveur des populations que nous servons et ce n’est pas uniquement en période de fête que nous agissons mais tout au long de l’année…», s’est exprimé Maixent Bekangba, Directeur Général d’Airtel Madagascar. « Par le biais de ces actions, nous restons fidèles à nos valeurs de solidarité, de respect et de dynamisme », a-t-il rajouté.

R.Edmond