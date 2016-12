Secteur pêche : Une prévision de 500 milliards Ar de recettes d’exportation

Pour le ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques, François Gilbert, le mot d’ordre est « pas d’exploitation des ressources halieutiques sans mesure d’accompagnement ».

Le secteur de la pêche et de l’aquaculture a connu un développement. La preuve, « les recettes d’exportation des produits halieutiques enregistrées en septembre 2016 se chiffrent à 425 milliards Ar contre 365 milliards Ar l’année précédente. Et à la fin de l’année, nous avons une prévision de 500 milliards Ar de ces recettes d’exportation. Soit une nette augmentation, sans compter les redevances sur les licences de pêche », a déclaré hier le ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques, François Gilbert, lors de la distribution des vivres à tout le personnel de son département en guise de reconnaissance du travail fourni et à l’occasion de l’approche des fêtes de fin d’année.

Mot d’ordre. En fait, « grâce aux efforts déployés par tous les agents du ministère, nous avons obtenu ce résultat tangible. Mais l’an prochain, nous allons encore entreprendre de nombreuses actions dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture nécessitant la prise de responsabilité de tout un chacun surtout dans l’organisation des filières prioritaires. Pour l’heure, la délivrance d’une nouvelle licence de pêche est encore gelée car nous avons une stratégie en matière de gestion de nos ressources halieutiques. Notre mot d’ordre est « pas d’exploitation de ces ressources sans mesure d’accompagnement », soit la mise en place d’une aquaculture en vue d’une gestion durable de la pêcherie au profit des générations futures », a-t-il enchaîné. A titre d’illustration, les exportateurs de crabes sont limités au nombre de quatre car ils doivent installer des écloseries avant toute exploitation.

Performances. Et au niveau des pêcheurs traditionnels, le ministère de la Pêche a contribué à leur professionnalisation en leur dotant des équipements de pêche et en leur donnant des cartes professionnelles. Leurs pirogues sont également immatriculées. « Tous les pêcheurs à Madagascar seront professionnalisés d’ici à janvier 2017. Grâce à toutes ces performances, le secteur de la pêche et de l’aquaculture est soutenu par les bailleurs de fonds. Après la Conférence des Bailleurs à Paris, Madagascar a bénéficié de financement non remboursable de 10 millions d’Euros pour la pêche et 5 millions d’Euros pour la pisciculture dans le cadre d’un dialogue politique avec l’Allemagne. Par ailleurs, nous avons déjà adopté la loi sur la pêche INN nous permettant de lutter contre les exploitations illicites des ressources halieutiques. La Banque Mondiale et l’Union Européenne sont satisfaites de toutes ces actions que nous avons entamées », a-t-il annoncé. Et parlant de la distribution de vivres, chaque agent du ministère de la Pêche a reçu un sac de 50kg de riz, un litre d’huile, un kg de sucre, des paniers de chocolat et bien évidemment… des kilos de poissons !

Navalona R.