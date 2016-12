MIDSP : 11 industriels et entrepreneurs primés

En tout, ils sont 11 entreprises à avoir bénéficié d’une reconnaissance du ministère de tutelle

Le bilan s’affiche plutôt positif pour le ministère de l’Industrie et du Développement du Secteur Privé (MIDSP). Et ce notamment en termes d’appui aux entreprises. « Je me permettrais de souligner particulièrement les efforts soutenus et engagés de collaboration entre le public et le privé ». a notamment déclaré le ministre de l’Industrie et du Développement du Secteur Privé, Chabani Nourdine lors du gala de levée de fonds organisé par le mutuel FIMPI qui s’est déroulé au Carlton jeudi dernier. Une soirée qui a été marquée par la remise des récompenses aux industriels méritants et aux entrepreneurs qui ont su se démarquer par leur réussite au titre de cette année.

Ainsi, cinq industriels, à savoir, Obio HAMY, HITA, NEWPACK, GASYPLAST et BIONEXX, se sont vus remettre des prix pour leur dynamisme et volonté concrète à accompagner le développement de l’économie en général, et celui l’industrie en particulier.

Le MIDSP, qui assure la tutelle de l’entrepreneuriat, a également montré sa reconnaissance et sa volonté à encourager nos jeunes entrepreneurs à toujours aller de l’avant. Dans cette optique, cinq porteurs de projets, notamment MORINGALA, TSIRO, SAHAZA, SAHA MANITRA, TRONDRO FY, classés meilleurs projets lors des concours organisés par deux entités partenaires du MIDSP dans le cadre de la promotion de l’Entrepreneuriat des jeunes ont été primés. A cela s’ajoute le jeune startupper lauréat de l’Anzisha Prize 2016, en la personne de Tahiana RANDRIARIMANANA.

Par ailleurs, la compagnie VIDZAR et la STAR, toutes deux partenaires fidèles de l’association FIMPI se sont vues remettre chacun un trophée de reconnaissance. Le Parrain de la soirée de gala s’est également vu attribuer un trophée par le mutuel du MIDSP.

R.Edmond