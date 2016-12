Madagascar-Comores : Un tarif promotionnel de 100 Euros offert par la compagnie Int’Air Iles

Le premier vol de la compagnie aérienne Int’Air Iles, desservant Moroni et Antananarivo en passant par l’aéroport de Mahajanga, a atterri à Ivato mercredi dernier. Le taux de remplissage de l’avion Airbus A 320 était de l’ordre de 70%. Il s’agit d’un fruit du partenariat entre GS Aviation et Sylver Wings Travel & Tours du groupe Sipromad, de Omarjee Aviation et de la compagnie Int’Air Iles. Un tarif promotionnel de 100 Euros pour un aller simple et pour toute destination est offert aux passagers jusqu’à la mi-janvier, ont annoncé les promoteurs lors de ce vol inaugural. Notons que les passagers auront droit à deux pièces de bagages de 23 kg et à deux pièces de bagages de 32 kg pour la classe économique et la classe premium. En fait, Airbus A320 a cette particularité d’allier confort et expériences optimales à ses passagers tout en garantissant un service de qualité à bord. A ce sujet, ces derniers bénéficieront d’une meilleure prestation offerte par le groupe Sofitrans. Par ailleurs, la compagnie Int’Air Iles assure la liaison entre Madagascar et Comores une fois par semaine. Ce sera deux vols hebdomadaires à compter de janvier 2017, a-t-on conclu.

Navalona R.