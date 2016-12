OMNIS : Vers un renforcement des liens internes

Un essor est attendu des activités de recherche et de production minières et pétrolières, dès la sortie des nouveaux Codes régissant ces secteurs. L’Office des mines nationales et des industries stratégiques (OMNIS) se tient déjà prêt.

De nombreuses réalisations ont été citées par l’OMNIS, lors de la présentation de son historique, dans le cadre de la célébration des 40 années d’existence de cet organisme à Madagascar. Malgré les nombreux changements prévus dans le renouvellement du Code minier et du Code pétrolier, l’OMNIS tiendra un rôle majeur dans les ressources stratégiques. En effet, celui-ci s’y prépare déjà. Vendredi dernier, les membres du personnel de l’OMNIS et leurs familles ont tenu une journée récréative au Batou Beach Ambohimanambola, pour célébrer ensemble les fêtes de fin d’année, comme à l’accoutumée. Appuyé par la Direction des ressources humaines de l’office, cet événement a été organisé par l’AFO (Association des femmes de l’OMNIS), qui regroupe les femmes cadres dirigeants et épouses de cadres dirigeants au sein de cette entité. D’après la présidente de l’AFO, Joëlle Raserijaona, la célébration des fêtes de fin d’année de ce genre représente, chaque année, la plus importante rencontre de la grande famille de l’OMNIS.

Festive. Cette fois, l’événement visait le renforcement des liens entre les employés de l’OMNIS et également entre les membres de leurs familles. « Les activités de cette journée ont été organisées dans cet objectif. Nous avons programmé la bataille d’eau, le zumba kids, la distribution de cadeaux de noël, etc. », a indiqué la présidente d’honneur de l’AFO, Voahangy Rasoanaivo, épouse du directeur général de l’OMNIS, Rasoanaivo Bonaventure. Comme chaque année, les enfants de moins de 10 ans ont reçu des jouets, et ceux de 10 à 12 ans, des enveloppes leur permettant d’acheter eux-mêmes les cadeaux de leurs choix. Au total, 188 enfants de l’OMNIS ont profité de cette journée festive. Pour ces derniers, la journée était magique : « Nous avons pu faire des récitations et des chants de noël devant nos parents et leurs collègues. On a joué toute la journée et on a reçu des cadeaux », ont-ils confié. Certes, les membres de la Grande famille de l’OMNIS ont réussi à renforcer leur lien, et se préparent à de nouveaux défis, pour le développement des secteurs des mines et du pétrole.

Antsa R.