Logistique Pétrolière S.A : Extension d’un dépôt de carburants à Fianarantsoa

L’entreprise envisage d’investir plus de 450 milliards Ar à l’horizon de 2025.

Après avoir inauguré un nouveau tanker baptisé « Mahatsangy », Logistique Pétrolière S.A, un acteur important du secteur pétrolier aval à Madagascar, vient de procéder à l’extension de son dépôt d’hydrocarbures localisé dans le village d’Ambalakely à Fianarantsoa. En effet, elle est une entreprise citoyenne tournée vers l’avenir. La preuve, l’entreprise envisage d’investir plus de 450 milliards Ar à l’horizon de 2025 pour la mise en place de nouvelles installations répondant aux normes et standards internationaux les plus élevés de la profession tout en modernisant et en optimisant les installations existantes. La formation et le développement des compétences de son personnel et la réduction des risques liés au métier, sur le plan sécurité, environnemental, santé et développement durable, ne sont pas en reste.

Pose de première pierre. Notons que l’entreprise se charge du stockage et du transport massif des hydrocarbures à travers son réseau de 23 dépôts afin d’approvisionner toutes les régions de l’île, et ce, depuis 15 ans. En tout, elle gère 700 millions de litres d’hydrocarbures chaque année. Et à part la pose de première pierre des travaux d’extension de ce dépôt à Ambalakely, Logistique Pétrolière S.A a également lancé les travaux de réhabilitation d’une école primaire publique au sein du village, outre la distribution de kits scolaires et de boissons pour tous les enfants, dans le cadre de sa politique de Responsabilité Sociétale d’Entreprise. Un zébu est également offert pour témoigner du respect de l’entreprise envers le village, et ce, en présence des autorités locales. Une équipe conduite par le directeur générale de l’entreprise, en la personne d’Abel Koné Nandiolo, était sur place pour ce faire.

15e anniversaire. Toutes ces actions entrent dans le cadre de la célébration du 15e anniversaire de Logistique Pétrolière S.A. Il y a eu également une remise de médailles et de distinctions honorifiques à son personnel. Et de nombreux événements seront encore organisés prochainement. Rappelons que cette entreprise se dote d’une nouvelle identité à l’occasion de ses 15 ans. Il s’agit d’un nouveau logo conçu par les équipes de Facto Saatchi & Saatchi Madagascar marquant le symbole de la force, de la rigueur et de la précision tout en évitant d’être statique.

Navalona R.