Airtel Madagascar : Soutien à la lutte contre le VIH Sida

En respect de sa responsabilité sociétale d’entreprise, Airtel Madagascar continue les bonnes actions.

Airtel, 3e opérateur mondial et n°1 à Madagascar, soutient activement la lutte contre le VIH Sida dans le pays. En collaboration avec l’association Aide et Soins aux malades de l’hôpital Befelatanana, Airtel Madagascar a organisé le 10 décembre dernier une séance de sensibilisation et de dépistage gratuits dans les locaux de l’Université Andrainjato à Fianarantsoa.

Efforts. Plus de 400 jeunes ont été sensibilisés et une centaine de personnes dépistées au cours de cet événement qui entre également dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la lutte contre le VIH Sida dans la capitale de la Haute Matsiatra. « Le VIH Sida constitue une menace réelle pour le pays. En tant qu’opérateur responsable et engagé dans le développement de Madagascar, Airtel participe activement aux efforts de lutte contre la propagation de cette maladie grave en menant des campagnes d’information, de sensibilisation et de dépistage sur le terrain dans les différentes régions de la Grande Ile » a affirmé Maixent Bekangba, Directeur Général d’Airtel Madagascar.

Village Airtel. Lancé en 2013, le partenariat avec l’association Aide et Soins aux malades de Befelatanana ne se limite pas aux efforts de lutte contre le VIH Sida, mais s’étend à d’autres activités telles que les dons de médicaments, matériels, consultations médicales gratuites pour les plus nécessiteux lors de l’action sociale « Village Airtel » en 2014 et lors de la journée de la femme à Fenoarivo. Dans la ville de Fianarantsoa, les deux parties se donnent également la main pour offrir gratuitement tous les mois un suivi médical aux lépreux. Airtel Madagascar démontre une nouvelle fois à travers ces actions citoyennes son dynamisme, son respect et sa solidarité envers les communautés pour lesquelles il travaille.

R.Edmond