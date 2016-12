Prix du gaz domestique : Une baisse de -20% des prix durant les deux dernières année.

Tous les prix ont augmenté cette année, sauf celui du gaz. En effet alors qu’on annonce une énième hausse des prix à la pompe des carburants dès lundi ou mardi prochain (voir article par ailleurs), le prix du gaz quant à lui, a connu une baisse de -20% sur les deux dernières années. Un véritable cadeau pour les foyers utilisateurs qui se réjouissent évidemment de cette bonne nouvelle, surtout en ce moment où le charbon qui se fait de plus en plus rare, connaît une flambée des prix et que le délestage fait énormément mal aux abonnés de la Jirama.

Un bilan plutôt positif, en somme pour le gaz domestique qui a, à son actif plusieurs avantages. A commencer par sa mission écologique qui se manifeste par la préservation de la forêt en réduisant la déforestation. Il a également un avantage en termes de santé, dans la mesure où en faisant le choix d’utiliser le gaz, les familles vivent mieux, en évitant les fumées nocives du charbon, et les problèmes respiratoires que ces dernières peuvent provoquer. En effet, le gaz n’émet pas de fumée toxique à l’origine de problème respiratoire. Par ailleurs, grâce au système de distribution mis en place par Vitogaz, les utilisateurs bénéficient d’un autre avantage qu’est la proximité. En effet, le gaz est disponible dans plusieurs endroits du pays : des stations-service aux épiceries en passant par les quincailleries et les petites, moyennes et grandes surfaces. Pour l’année 2016, la société VITOGAZ Madagascar a renforcé sa présence sur terrain en poursuivant sa politique de développement de nouveaux points de vente d’une part, et par une politique de rapprochement avec le public à travers les animations qu’elle a organisées dans le cadre de la célébration de son 15e anniversaire. Le gaz se distingue, par ailleurs par son confort d’utilisation inégalable, se manifestant par sa flexibilité, son adaptabilité et sa propreté.

R.Edmond.