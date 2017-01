Magazine américain VOGUE : Madagascar dans le TOP 10 des plus belles destinations pour 2017

Grâce à ce classement, l’Office National du Tourisme de Madagascar prévoit que ce sera une grande opportunité pour le tourisme haut de gamme choisissant la destination.

Le célèbre magazine de mode américain qui s’intitule Vogue vient de publier le TOP 10 des plus belles destinations pour 2017. Et Madagascar fait partie de cette liste des dix pays qu’il faut absolument visiter cette année. Selon ce magazine, la Grande Ile est tout indiquée pour passer d’excellentes vacances étant donné qu’il s’agit de la version africaine des îles Galapagos composées de dix-neuf magnifiques îles situées dans l’Océan Pacifique, à environ 1 000 km du continent Sud-américain. En outre, près de 80% des espèces faunistiques dans le pays n’existent nulle part ailleurs. Il s’agit entre autres, des lémuriens, des caméléons et des oiseaux rares pour ne citer que l’aigle-pêcheur, un des rapaces les plus rares au monde.

Découvertes. Certes, Madagascar dispose d’une importante réserve d’animaux endémiques mais sa flore est également exceptionnelle. Et chaque année, de nouvelles plantes rares sont découvertes dans les principaux parcs nationaux de la Grande île. A titre d’illustration, une nouvelle espèce végétale a été découverte en novembre 2016 lors d’une excursion éco-touristique à l’entrée de la grotte animiste d’Antafiamoara sur la presqu’île d’Anjajavy dans le Nord-Ouest de Madagascar. Elle mesure 50cm de haut et dégage une odeur très caractéristique de poisson faisandé. Tout porte à croire qu’il s’agit d’une nouvelle espèce dite Arum géante issue de la famille des Amorphophallus, a-t-on communiqué. Il serait ainsi difficile pour ceux qui ont choisi la destination Madagascar de trouver ailleurs un lieu à la faune et la flore aussi riche, colorée et variée. En fait, Madagascar est une invitation permanente à de nouvelles aventures hors des sentiers battus pour ne parler que de vivre chez l’habitant, d’explorer les terres sauvages, de rencontrer les fameux lémuriens ou de s’adonner à la plongée.

Souvenirs. Par ailleurs, l’ouverture prochainement de l’écolodge de luxe « Miavana », composé de 14 villas, construit sur l’île privée de Nosy Ankao, dans le Nord de Madagascar va également attirer de nombreux touristes étrangers pour cette année 2017. C’est un véritable paradis sur terre car il a été spécialement conçu pour les amoureux de la nature, à la recherche de calme et de bien-être, a-t-on appris. Des vacances sur cette île-hôtel permettront aux visiteurs de profiter de toutes les activités nautiques possibles comme l’observation des baleines, la plongée, la planche à voile et le kite surf. On peut également y pratiquer la pêche à la mouche, des trekkings à la découverte des lémuriens dans la forêt tropicale et des excursions nocturnes pour admirer la couvée des tortues de mer. Une chose dont on est sûr, Madagascar laisse dans le cœur des visiteurs des souvenirs qui ne s’effacent jamais !

4e place. Tout cela a permis au magazine américain VOGUE de classer la destination Madagascar dans le TOP 10. Elle figure même dans la 4e place. La Georgie a obtenu le buzz ces dernières années pour son étonnante grande scène de vin. Oman vient en 2e position car il est considéré par les Européens, en particulier les Britanniques comme une ultime évasion de vacances au Moyen-Orient. Langkawi se trouve au 3e rang. Cet archipel composé de 99 îles sur la côte Ouest de la Malaisie, est sur le point de mettre le pays sur la carte du Voyage. Notons que VOGUE est l’un des principaux magazines de mode féminin dans le monde avec une diffusion supérieure à un million d’exemplaires mensuels. Une parution dans ce magazine présente ainsi une grande opportunité pour le tourisme haut de gamme à Madagascar, d’après l’Office National du Tourisme de Madagascar.

Navalona R.