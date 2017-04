Jeunesse et entrepreneuriat : Des défis présentés au 27e Sommet Afrique France de Bamako

L’appui à l’entrepreneuriat, pour les jeunes, figure parmi les grandes discussions au Sommet Afrique-France qui se tient au Bamako à Mali, cette semaine.

Les ambitions et le réseau en mouvement de l’AGYP, ou Programme pour la croissance et la jeunesse active, sont présentés au 27e Sommet Afrique France de Bamako, qui se tient du 11 au 14 janvier 2017. En effet, la première édition du Forum AGYP au MEDEF (Mouvement des entreprises de France) à Paris, les 6 et 7 décembre derniers a insufflé une formidable dynamique en faveur de l’entrepreneuriat et de la jeunesse de France et d’Afrique, selon les organisateurs. « Cette énergie doit conduire les entrepreneurs de France et d’Afrique à poursuivre le dialogue, à initier les échanges de bonnes pratiques, à créer des passerelles de part et d’autre de la Méditerranée dans l’accompagnement et le financement de l’entrepreneuriat, à animer des communautés d’intérêts en faveur de l’emploi et de la formation, etc. », ont-ils indiqué. En effet, le 27e Sommet Afrique France a pour vocation d’amplifier cette dynamique à travers les ambitions concrètes de l’AGYP. Cela comprend, entre autres, la remise aux Chefs d’Etat africains de la Déclaration Africa 2030, qui s’appuie sur 9 objectifs dédiés à l’entrepreneuriat comme levier de richesses, d’emplois et de croissance inclusive et durable pour le continent africain ; l’annonce de la plate-forme numérique collaborative « AGYP » – développée par le moteur de recherche européen Qwant, basé en France – destinée à devenir un réseau social professionnel sans équivalent, servira de catalyseur pour les échanges « business » entre l’Afrique et la France.

Evénements. Plusieurs activités sont prévues au programme du Sommet de Bamako. D’abord le Forum de la Jeunesse organisé par le CNOSAF (Comité National d’Organisation du Sommet Afrique-France) les 11, 12 et 13 janvier ; ensuite les 2 Forums en amont du Sommet politique du 14 janvier ; puis le Forum économique organisé par le MEDEF International et le CNPM le 13 janvier ; ainsi que les trois séances plénières AGYP « Jeunesse et Entrepreneuriat ». Durant l’événement, trois grands entrepreneurs seront primés par le Prix de l’Entrepreneurs Business Africa de l’année. D’après les organisateurs, 300 participants sont attendus pour le Forum de la Jeunesse, et 180 CEO français et africains pour le Forum économique. Pour Madagascar, des opportunités sont à saisir, vu l’énorme potentiel du pays, et la capacité de nos jeunes qui vient d’être prouvée par le jeune Tahina Randriarimanana de 22 ans, qui a remporté le premier prix de l’Anzisha Prize 2016, dans le cadre du concours de startuppers africains.

Antsa R.