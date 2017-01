Evénement : Un premier salon du tourisme d’aventure à Madagascar

Le Tour Opérateur Boogie Events, spécialisé en matière de vente en ligne de séjours aventure et sportif à Madagascar, organise pour la première fois, un salon dédié au tourisme d’aventure et aux séjours sportifs dans la Grande île. Cet événement aura lieu au parking de l’immeuble Pradon à Antanimena le samedi 21 janvier 2017. « Dans le cadre de ce salon, les visiteurs découvriront le tourisme « Outdoor » qui est tourné vers l’activité en extérieur. En fait, Madagascar offre un terrain de jeu exceptionnel pour tous ceux qui souhaitent faire du tourisme autrement. Ce salon permet également de rencontrer nos partenaires, présents partout dans l’île », selon les explications des responsables au sein de Boogie Events.

Ultra-trail racing. En outre, de nombreuses activités touristiques y seront proposées par les exposants. On peut citer, entre autres, le trekking dans le massif de Makay, la descente de la Route Nationale N°7 en Royal Enfield et la plongée sous-marine à Sainte-Marie ainsi que les croisières en Catamaran à Nosy-Be ou en boutre traditionnelle sur la côte Nord-Ouest du pays. Il y a également les circuits en moto enduro ou trail, la 2e édition de l’ultra-trail racing Madagascar pour cette année, la descente de Manambola en canöe ainsi que les circuits et compétition VTT autour de la Capitale.

Cinquantaine de circuits. Par ailleurs, Boogie Events propose à l’heure actuelle une cinquantaine de circuits avec des lieux et activités différents. Il s’agit entre autres, de l’équitation, de l’escalade, du surf, du kite surf, du rafting, ou encore de la randonnée aquatique. Ce salon du tourisme d’aventure constitue ainsi une occasion idéale pour prévoir ces weekends trop courts pour partir à l’étranger, mais trop longs pour rester à Tanà, d’après toujours les organisateurs.

Navalona R.