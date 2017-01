Brasseries STAR : Relance de Guinness sur le marché

Boisson préférée de beaucoup, Guinness est de nouveau relancée par les Brasseries Star. Cette boisson est très connue partout dans le monde, plus précisément dans 150 pays. Depuis près de 250 ans, la boisson ne cesse de conquérir le cœur des consommateurs. Commercialisé jusqu’en juin 2015 en bouteille de 45cl, il revient en force en format nouveau sous forme de canette de 33cl et sous une nouvelle recette « Foreign Extra Stout ». Ce nouveau goût est de type stout, c’est-à-dire fermentation haute, avec de l’orge torréfiée, à la saveur légèrement caramélisée et grillée, coiffée d’une mousse blanche stable et bien crémeuse. Cette bière a un arôme qui mélange des notes de vin rouge et de café avec une amertume bien prononcée. Guinness Foreign Extra Stout est une bière avec un certain charisme, avec un caractère affirmé et valorise le dynamisme. Ce nouveau format en canette qui, actuellement attire de plus en plus les consommateurs grâce à sa légèreté et sa facilité de portée. Un design classe, la couleur noir domine presque toute la canette, à l’image de la bière elle-même, Guinness impose une image de maturité et de puissance. Elle est actuellement disponible dans tous les points de vente comme les supers et moyens marchés, dans les hôtels etc. à travers tout Madagascar.

Koloina H. (stagiaire)