TIKO : Olympiko revient sur le marché

L’industrie agro-alimentaire Tiko, appartenant à l’ancien Président Marc Ravalomanana renaît progressivement de ses cendres. En effet, après la mise en vente des produits laitiers Tiko dont entre autres, le yaourt Tia, le bon beurre, le marna gold, le fromage donga et les yaourts à boire aux différents parfums, l’eau minérale Olympiko revient actuellement sur le marché. Et cela fait déjà deux semaines que les glaces sont également écoulées sur le marché. Ces produits alimentaires font toujours la renommée de l’entreprise Tiko, de par leur goût et leur qualité. C’est l’usine basée à Andranomanelatra qui les fabrique. Notons que nombreux sont les gens qui achètent de l’eau minérale suite au problème d’approvisionnement en eau potable de la Jirama en cette période d’étiage. Et grand fut leur étonnement en voyant l’Olympiko sur les rayons des grandes surfaces de la capitale. Rappelons que cela fait déjà huit ans que cette industrie agro-alimentaire ainsi que les magasins de distribution de ses produits ont été incendiés et vandalisés. .

Navalona R.