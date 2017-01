Madagascar-Turquie : Un Forum d’affaires au CCI Ivato le 25 janvier prochain

Un Forum d’affaires Turquie-Madagascar sera organisé dans le cadre de la visite officielle du Président de la Turquie, SEM Recep Tayyip Erdogan à Madagascar les 24 et 25 janvier 2017. Ce forum d’affaires sera co-organisé par le Conseil des Relations Economiques Etrangères (DEIK) de la Turquie et la Fédération des Chambres de Commerce et d’Industrie de Madagascar (FCCIM) le 25 janvier 2017 au Centre de Conférences International Ivato. D’après les promoteurs de l’événement, celui-ci aura pour objectif de développer les relations économiques entre les deux pays dans plusieurs domaines comprenant les échanges commerciaux et les investissements. Un salon Business to Business (B2B) est donc prévu pour le 25 janvier prochain, avec la participation de 150 opérateurs économiques turcs. D’après les informations fournies, l’inscription des opérateurs malgaches à ces rencontres B to B est encore ouverte.

Recueillis par Antsa R.