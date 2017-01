Jirama : Une mission de trois mois pour l’Administrateur délégué

L’ancien ministre des Finances et du Budget, Rasoloelison Lanto, a été nommé Administrateur délégué au sein de la compagnie nationale de la production d’eau et d’électricité Jirama, après le limogeage du PCA et du directeur général en Conseil des Ministres. « Il a été désigné à ce poste pour effectuer une mission de trois mois », a expliqué le ministre de l’Energie et des Hydrocarbures, par intérim, le Gl Raveloarison Herilanto, lors d’une rencontre avec la presse. Ainsi, « à part les missions liées à la fonction du directeur général, cet Administrateur délégué se chargera de mettre en place les nouvelles structures prévues pour la gouvernance de la Jirama. Il a également pour rôle de superviser le processus de recrutement effectué par un cabinet indépendant pour les postes prévus dans le cadre de la nouvelle restructuration de la compagnie. Il s’agit notamment des postes de directeur général, des directeurs généraux adjoints ainsi que des directeurs », a-t-il poursuivi. Et une fois que le nouveau directeur général de la Jirama sera recruté à l’issue de ce processus, la mission de l’Administrateur délégué prendra fin.

Navalona R.