Promotion du tourisme : Plus de 50 patrons d’agences de voyage français à Madagascar

Madagascar a été choisi par Les Entreprises du Voyage (ex : SNAV) Rhône – Alpes – Centre-Est pour effectuer une convention annuelle. Ainsi, plus de 50 patrons d’agences de voyage sont en visite à Madagascar du 22 au 29 janvier 2017. Ils participent à cette convention qui se tient pendant deux jours à l’hôtel Carlton. Le thème débattu est axé sur « Pour grandir, nous devons changer ». « Ces patrons d’agences de voyage français effectueront en même temps des échanges tout en partageant leurs expériences avec des groupements malagasy du tourisme à l’instar de l’Association des Agences de Voyage de Madagascar (AAVM) et Go To Madagascar ainsi que les Offices Régionaux du Tourisme d’Analamanga et de Toamasina », a expliqué Gisela Rambelomanana, la vice-présidente de l’AAVM lors d’une conférence de presse hier.

Volonté politique. « Et c’est notre président d’honneur, Patrick Ramonjavelo, qui a fait un lobbying auprès de Les Entreprises du Voyage pour pouvoir réaliser ce projet. Ces opérateurs français auront également l’opportunité de découvrir la Grande île via des circuits organisés à Andasibe, Toamasina et Foulpointe. Les retombées pour Madagascar seront ressenties dans un à deux ans », a-t-elle poursuivi. De son côté, le président de Les Entreprises du Voyage, en l’occurrence Jean Pierre MAS, a soulevé qu’il est très optimiste sur le développement du tourisme à Madagascar. « C’est plus facile à développer pour la clientèle française. En fait, la destination Madagascar est encore moins connue par les touristes français. Il faut que cela devienne une destination phare. A cet effet, cela nécessite une volonté politique déterminée, affirmée et réelle », a-t-il précisé.

Tourisme durable. Il a ainsi cité quatre points majeurs. Le premier point constitue la sécurité pour éviter d’être rayé de la carte touristique des Français comme la Tunisie et la Turquie qui sont pourtant des destinations phares. Le 2e point vise la formation des professionnels et de la population à l’accueil car les touristes ne doivent pas être harcelés, entre autres. Le 3e point est la facilitation du transport pour accéder à la destination. Et le 4e point concerne l’amélioration des infrastructures touristiques répondant aux attentes des touristes. Notons que le tourisme durable sera également discuté dans le cadre de cette convention annuelle. La Journée Mondiale du Tourisme Durable a été célébré le 18 janvier 2017 à Madrid et l’ouverture officielle s’est tenue hier en France. Par ailleurs, l’Office National du Tourisme de Madagascar offrira un dîner aux membres de Les Entreprises du Voyage ce soir. Ce sera placé sous le thème « Madagascar Treasure Island ». En effet, la France étant son marché principal et l’un des pays identifiés pour le déploiement de sa nouvelle stratégie marketing.

Navalona R.