Création d’entreprises : Un accompagnement pour les gagnants du concours de business model

L’ESSCA accueillera la 4e édition du Concours de création d’entreprises cette année, qui aura lieu le 21 mars prochain. Sous l’égide de NewcoPack et en partenariat avec JCI Antananarivo (Jeune Chambre Internationale) et ESSCA, ce concours aura pour vocation de promouvoir la création d’entreprises Start-Up à Madagascar. La collaboration de Cédric Donck, le fondateur, avec la JCI Antananarivo et l’ESSCA vise à offrir des accompagnements de proximité pendant la phase de création et de démarrage des projets sélectionnés. Comme à l’accoutumée, les trois meilleurs projets seront primés. Ils seront accompagnés dans leurs aventures entrepreneuriales. NewcoPack a pour but d’aider les jeunes entrepreneurs malgaches à donner vie à leur projet, depuis la première édition du concours, six Start-Up ont vu le jour. Ce concours offre à ceux qui souhaitent connaître la visibilité de leurs projets. Un réseau rassemble coachs et mentors proposant leur savoir-faire aux projets sélectionnés. Les inscriptions sont donc ouvertes sur le site de Newcopark www.newcopark.com. D’après les organisateurs, les candidats doivent présenter leur projet sous format vidéo de deux à trois minutes.

Koloina H (Stagiaire)