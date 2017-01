Salon ITM-2017 : Une centaine de professionnels du tourisme étrangers invités

« Dans le cadre de cet événement d’envergure internationale, un pays d’honneur sera identifié. Notre ambition est d’atteindre plus de 500 000 touristes d’ici à quelques années », a annoncé Roland Ratsiraka, le ministre du Tourisme.

La 6e édition de l’International Tourism Fair Madagascar (ITM) organisé par l’Office National du Tourisme de Madagascar (ONTM) en partenariat avec le ministère du Tourisme aura lieu du 08 au 11 juin 2017. « Placé sous le thème du nouveau branding de la destination, « Madagascar, Treasure Island », cet événement des Île Vanille se veut être innovant et exceptionnel. Notre ambition est que cet événement relance définitivement la destination Madagascar », a annoncé Joël Randriamandranto, le PCA de l’ONTM, lors d’une conférence de presse hier à l’hôtel du Louvre à Antaninarenina. En effet, le salon aura lieu cette année au Village VOARA (ex-Francophonie), un site d’exposition de 15 000m², disposant de 400 places de parking. Près de 200 stands y seront érigés contre une centaine lors de l’édition précédente. En plus, « au moins une centaine de professionnels du tourisme étrangers, notamment des agences de voyages et des Tours Opérateurs émetteurs des marchés cibles seront invités au salon ITM », a-t-il poursuivi.

Ambassadeurs. Ils viendront à Madagascar en eductour et visiteront les principaux spots touristiques du pays, et ce, en partenariat avec les compagnies aériennes. « Ils seront ensuite les ambassadeurs de la destination Madagascar dans leurs pays respectifs tout en la proposant à tous les voyageurs du monde entier. En fait, la défaillance en informations constitue le plus grand problème pour Madagascar. Pour donner plus de visibilité, 25 médias internationaux viendront également couvrir l’ITM 2017 », a-t-il enchaîné. Notons que ces professionnels du tourisme étrangers rencontreront par la suite les opérateurs malgaches participant au salon, pour discuter de nouveaux partenariats, renouveler des contrats et découvrir les nouveautés dans le secteur. Par ailleurs, d’autres secteurs connexes au tourisme seront présents au salon. On peut citer, entre autres, la gastronomie, les loisirs, l’artisanat, les équipements en camping et le sport motorisé.

Invité d’honneur. Toujours dans le cadre de cet événement, « nous allons identifier un pays invité d’honneur. Notre ambition est d’atteindre plus de 500 000 touristes d’ici à quelques années contre plus de 290 000 touristes en 2016. Pour ce faire, cela nécessite la contribution de tout un chacun. Le ministère ne cesse d’appuyer, entre autres, les opérateurs touristiques qui ont quand même fait des efforts pour redorer l’image de la destination », a évoqué Roland Ratsiraka, le ministre du Tourisme. Ce n’est pas tout ! « Il faut également développer le tourisme national ainsi que le tourisme de croisière. En fait, le tourisme est un levier de développement économique de Madagascar, permettant de créer des emplois tout en développant de nombreuses activités connexes grâce à son aspect transversal », a-t-il rajouté. Il faut savoir que le salon ITM 2017 sera ouvert aux professionnels et au grand public pendant quatre jours. De nombreuses offres de voyages remplies d’aventures et de découvertes à travers la Grande Ile y seront proposées. Il y aura également diverses animations permettant de gagner plusieurs lots.

Navalona R.