Investisseur chinois : Li Yao Mine, fait Chevalier de l’Ordre National

Il s’appelle Li Yao Mine. Mr Li comme l’appellent les intimes, et ils sont nombreux à faire partie de ces investisseurs chinois qui ont su s’adapter au contexte malgache. Une capacité d’adaptation qui lui a permis de devenir l’un des plus malgaches des opérateurs chinois. Et l’Etat malgache, en reconnaissance des bons et loyaux services qu’il a effectués depuis une trentaine d’années de présence en terre malgache, l’a fait Chevalier de l’Ordre National malgache. C’était lors d’une cérémonie qui s’est déroulée hier au Paon d’Or Ivato, en présence du ministre en charge des Projets Présidentiels et de l’Aménagement du Territoire, Narson Andriamifidimanana. Nous en reparlerons.

R.Edmond