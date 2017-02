MIDSP : 42 industries créées en 2016

Le ministère va redoubler d’efforts pour booster le secteur industriel qui est un des piliers du développement économique

« L’année 2016 a été une année de succès, 42 industries du secteur privée ont été créées. Ce n’est pas pour autant que l’on doit rester les bras croisés durant cette nouvelle année. 2017 sera pour nous un défi à relever », a affirmé le ministre de l’Industrie et du Développement du Secteur Privé, Chabani Nourdine, hier, lors de la présentation de vœux à l’espace Salohy à Iavoloha. Toute la grande famille de ce département ainsi que les agents et cadres des provinces se sont réunis hier pour fêter ce grand événement.

Retour de confiance

Une année « positive », selon le ministre Chabani Nourdine qui a fait référence aux grands événements internationaux comme les Sommets de la Francophonie et du COMESA. « C’est la preuve du retour de la confiance de la communauté internationale » a-t-il indiqué. Concernant les relations du ministère avec le secteur privé, le ministre a parlé des « avancées dans le cadre du dialogue Public-Privé qui a justement, permis de renforcer la confiance entre le secteur public et le secteur Privée. Parmi les réalisations de l’année 2016 le ministre a rappelé la réouverture de la SIRAMA qui, ne l’oublions pas, a fermé ses portes depuis plus d’une décennie. Il y a eu également l’ouverture d’une succursale à Nosy-Be, cela toujours en partenariat avec le secteur privé (en collaboration avec la compagnie Vidzar). « J’ai personnellement veillé à voir de près le cas de ces organismes qui sont rattachés au ministère ».

Moderne et prospère

C’est en partie en raison de ce climat de confiance que les investisseurs qui se sont réunis à la Conférence des bailleurs à Paris ont annoncé plus de 4,2 milliards de dollars de promesse d’investissements. Sur ce bilan positif de l’an passé, le principal but de cette année est de faire de Madagascar, un pays « moderne et prospère », selon les dires du ministre Chabani NOURDINE. Les objectifs pour cette année ne manquent pas. Si on se base sur le secteur privé, beaucoup de projets sont en cours comme la promotion de l’entreprenariat rurale par exemple les sucreries, afin qu’il puisse y avoir des emplois pour chacun, et donner ainsi un coup de pouce aux jeunes entrepreneurs de Madagascar. Des bourses d’études en Chine, en Inde et prochainement en Australie sont également prévues. « Le ministère de l’Industrie et du Développement du Secteur Privé poursuivra son implication et son appui envers le secteur privé de Madagascar voire même redoublera d’efforts », a rajouté le Ministre pour clôturer son discours.

R.Edmond et Koloina H (Stagiaire)