Telma : D’autres investissements en vue

L’incident de la coupure du câble Eassy est passé. Telma a fait preuve d’une bonne réactivité en assurant un service Internet d’appoint, tout en réparant en un temps record les dégâts subis par les infrastructures à une profondeur de 2600 mètres. Les solutions back up du câble Eassy via des accords satellitaires et sur d’autres câbles ont permis aux usagers de disposer de connexions de secours.

En tout cas, cet incident est devenu une opportunité pour le groupe Telma qui annonce d’autres investissements pour encore de meilleurs services. L’ADG Patrick Pisal Hamida n’est pas encore entré dans les détails lors de la conférence de presse qu’il a donnée, hier à l’Hôtel Ibis. Mais il s’agit en fait de projets de câbles en fibre optique qui vont encore améliorer le très haut débit à Madagascar. Le câble METISS où Telma assure la présidence est un projet qui implique plusieurs opérateurs internationaux. Le câble Fly Lion 3 sera également lancé. Des projets qui vont sécuriser avantage les connexions et éviter les gros problèmes en cas de panne.

Par ailleurs, pour remercier les clients qui ont fait preuve patience durant cet incident, Telma leur offrira de nombreux bonus. Ainsi, mars sera le mois de l’Internet de l’Internet by Telma avec beaucoup de bonnes surprises pour les usagers. A noter que malgré les coûts financiers relativement importants de cet incident, Telma ne révisera pas en hausse ses tarifs. En somme, les travaux n’auront pas d’impact sur les prix de l’Internet by Telma qui demeure encore et toujours le, meilleur à Madagascar.

R.Edmond