Transparence : Un atelier pour les médias sur le processus budgétaire

Les réformes se poursuivent au niveau des finances publiques. Une série de formations est organisée par le Ministère de tutelle, sur la programmation pluriannuelle des dépenses publiques.

Le grand public, et en particulier la société civile et le secteur privé doivent connaître et comprendre les informations sur le budget de l’Etat, d’après la Direction Générale du Budget (DGB), au sein du Ministère des Finances et du Budget. Avec le lancement de la programmation pluriannuelle et l’application du Cadrage de dépenses à moyen terme (CDMT) pour la période 2018-2020, des vagues de formations sont organisées pour diverses entités. Hier, une séance d’information sur la préparation budgétaire et de sensibilisation sur la transparence budgétaire s’est tenue au Pavé Antaninarenina. Organisé par la DGB, en partenariat avec l’Unicef, cet atelier a été organisé à l’endroit des journalistes, qui sont les relais d’information entre le pouvoir public et les citoyens. « Ce genre de formation est organisé afin que les bénéficiaires puissent effectivement exercer leur rôle dans la responsabilisation et le contrôle vis-à-vis de l’Exécutif. En effet, Madagascar met en œuvre actuellement différents axes de réformes budgétaires en vue d’assurer l’efficience, l’efficacité, la redevabilité et la transparence en matière de gestion des Finances Publiques. Ainsi, la restructuration de l’organigramme de la Direction Générale du Budget permet une meilleure prise en charge des besoins des ministères sectoriels. La généralisation de l’application de CDMT constitue la prochaine étape dans cette réforme et est déjà mise en marche pour l’élaboration du budget 2018-2020 », a affirmé le DG du Budget, Mialy Lanto Razanajato Razafinimanana. D’après ses dires, cette formation n’est qu’un début pour les médias. D’autres séances sont également prévues pour la société civile, les universitaires, etc.

Antsa R.