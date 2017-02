Développement numérique : 10 projets présentés par le Ministère aux opérateurs privés

Une vingtaine d’opérateurs économiques privés du secteur Télécom ont assité à la présentation des projets sur le Développement Numérique à Madagascar, faite par le ministre Neypatraiky André Rakotomamonjy, à l’hôtel Ibis Ankorondrano.

« Le développement de Madagascar ne peut être dissocié de celui du Numérique ». Ces propos ont pris tout leur sens, lors de la séance présidée par le ministre des Postes, des Télécommunications et du Développement Numérique Neypatraiky André Rakotomamonjy, pour dévoiler un ensemble de projets présidentiels, portés sur la vision « Numérique pour Tous ». L’objectif étant de mobiliser les ressources financières nécessaires pour chaque projet dont les budgets ne peuvent être englobés que par une participation de plusieurs partenaires nationaux et internationaux. « Chaque opérateur peut respectivement saisir l’opportunité de collaborer et d’investir dans des desseins qui leur parlent et correspondent à leurs perspectives d’avenir », a indiqué le ministre. Riche de cette population majoritairement jeune, le Gouvernement, à travers tous ces projets portés par le département du Développement Numérique, souhaite mettre en place plusieurs infrastructures. Plus que jamais, le MPTDN a pour ambition d’accompagner la jeunesse et lui offrir les meilleures chances en faisant du Numérique un langage et un outil pour l’éducation et pour la formation.

Jeunesse. Bien que tous les projets soient importants, deux d’entre eux prêtent une attention particulière aux jeunes. Le premier concerne le Centre de formation pour centres de contact, qui consiste à préparer des jeunes au métier de service que sont les centres d’appel afin de créer un vivier de ressources humaines qualifiées, malgaches, francophones, et initiées au TIC. De quoi concurrencer les pays du Maghreb et former des profils qui pourront alors postuler ou être recrutés par les actuels ou les futurs call-center de Madagascar. Le second est l’Incubateur ou l’accélérateur d’entreprises, dont le premier centre sera basé à Fianarantsoa. Une opportunité pour des ingénieurs issus des Universités locales, dont le génie n’est pas assez valorisé malgré les compétences et qui pourront alors se voir encadrés pour mener à bien leurs recherches, mais surtout pouvoir vendre le fruit de leurs recherches auprès des partenaires ou investisseurs.

Intelligents. Sur les 10 projets, le projet présidentiel Smart City, dont Nosy-Be est le site Pilote, va s’étendre au niveau national dans les prochaines années, grâce notamment à l’introduction de Madagascar en tant que pays membre de Smart Africa dès le mois de mars prochain. Le Tic Bus quant à lui a été lancé lors du Sommet de la Francophonie comme moyen mobile de retransmission pour la chaîne nationale, mais sillonnera cette année le pays avec à son bord des animateurs dédiés, qui iront auprès des localités enclavées favoriser l’initiation aux TIC. Tous ces projets se doivent également d’être en cohérence avec l’amélioration d’un cadre législatif régissant le secteur, pour contribuer à créer une économie numérique et un environnement stable pour les opérateurs privés. Le ministre incite toutes les structures du secteur privé qui veulent contribuer concrètement à l’émancipation du Numérique, à se manifester. L’avènement des TIC constitue une porte d’accès vers le développement durable pour le pays, et le ministre Neypatraiky André Rakotomamonjy souhaite que l’avenir soit bâti grâce à un esprit de collaboration entre le public et le privé en faveur de la population, mais surtout des jeunes.

Antsa R.