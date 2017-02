Tourisme : Des badges informatisés pour les guides professionels

Le nombre de touristes croît davantage. En 2016, le nombre de visiteurs de l’Allée des Baobabs dans la région Menabe a augmenté de 100% par rapport à l’année précédente, d’après le ministre du Tourisme Roland Ratsiraka. « En moyenne, le nombre de touristes étrangers à Madagascar a augmenté de 20%, en 2016. Et pourtant, cette année, presque tous les hôtels sont réservés à 100% pour toute la saison. Et cela va s’améliorer, car nous allons faire un roadshow à Berlin, avec l’appui de la Banque Mondiale. L’objectif est d’attirer les touristes allemands. Des rencontres se feront avec les croisièristes, et on envisage d’accueillir cette année à Madagascar, 70 000 touristes de croisière », a-t-il indiqué. Avec cette croissance du secteur du tourisme, des badges informatisés infalsifiables ont été lancés pour les guides professionnels. Cet outil permettra de suivre le mouvement des guides et d’évaluer leurs performances, d’après les explications. Des récompenses comme des voyages à l’extérieur, seront attribuées aux plus performants, d’après le ministre Roland Ratsiraka.

Antsa R.