Airtel et Allianz relancent Antoka, l’assurance pour tous

Etre client d’Airtel, avoir un certain niveau de consommation. Et c’est tout pour bénéficier de Antoka, l’assurance pour tous mis en place depuis novembre 2014, grâce à un partenariat entre Airtel et Allianz.

Le partenariat a été relancé hier entre les deux parties, lors d’une cérémonie de signature par Maixent Bekangba D.G d’Airtel et Philippe Lebreton D.G d’Allianz Madagascar.

Pas chère. Destinée aux abonnés prépayés Airtel, Antoka garantit des indemnités forfaitaires contre le décès, invalidité absolue et définitive et les frais médicaux liés aux activités de la vie quotidienne. Les aléas domestiques, agressions et attentats, catastrophes naturelles font donc partie de l’éventail des faits générateurs considérés comme « les accidents de la vie » pris en charge par Allianz Madagascar. Une assurance pas chère mais qui peut rapporter gros puisque le seuil minimum de consommation mensuelle, permettant la souscription est de 3 500 ariary. L’atteinte d’objectif de consommation mensuelle par l’abonné Airtel lui garantit automatiquement une couverture d’assurance forfaitaire en cas d’accident le mois suivant. Les avantages liés à cette assurance varient selon la consommation téléphonique mensuelle du client. Les frais médicaux peuvent aller jusqu’à 35 000 Ar, la couverture pour l’Invalidité Absolue et Définitive jusqu’à 500 000Ar, les indemnités en cas de décès jusqu’à 1 000 000 Ar, des indemnisations payées via Airtel Money. La souscription est gratuite via le *233# et il suffit pour le client de se rendre dans un shop Airtel et remplir une fiche d’adhésion.

Bonne option. Les garanties s’appliquent pour tout événement accidentel dont le fait générateur est intervenu pendant le mois d’assurance concerné. En tout cas, l’assurance Antoka est une très bonne option, ne serait-ce qu’en raison du fait qu’elle est initiée par deux partenaires qui sont leaders dans leur secteur. « Antoka est un moyen d’accès à l’assurance pour le plus grand nombre » a déclaré Philippe Lebreton, Directeur Général d’Allianz Madagascar. « Des services et des offres taillés sur mesure comme Antoka sont le reflet de l’importance que le 3e opérateur mobile mondial accorde à la santé de la population à Madagascar. L’objectif étant d’alléger, autant que possible, les charges financières qui pèsent sur leurs épaules et de leur offrir davantage confort et sécurité. » a ajouté Maixent Bekangba, Directeur Général d’Airtel Madagascar.

R.Edmond.