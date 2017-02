Secteur Elevage : Les problèmes du secteur privé soulevés

La Direction générale de l’Elevage a organisé dernièrement un atelier de concertation avec le secteur privé et les partenaires oeuvrant dans le développement du secteur de l’Elevage. En effet, ce secteur occupe une place importante dans la vie culturelle et socio-économique de Madagascar. D’autant plus que sa contribution à la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté n’est pas négligeable. Cet atelier vise à faire connaître à ces acteurs de développement les orientations stratégiques du ministère auprès de la Présidence en charge de l’Agriculture et de l’Elevage ainsi que leurs attentes, a-t-on évoqué.

Partenariat. Lors de ces rencontres, les problèmes du secteur privé ont été soulevés. Il s’agit notamment de la lenteur des procédures administratives entravant le développement de ses activités, plus précisément au niveau de l’importation et de l’exportation des denrées d’origine animale ainsi que des produits phyto et véto-sanitaires. La Direction générale de l’Elevage a promis d’apporter des solutions adéquates, a-t-on appris. Par ailleurs, la Direction des Services Vétérinaires en collaboration avec des Officiers de Police Judiciaire va renforcer le contrôle et la surveillance des produits issus du secteur de l’Elevage sur le marché. Dans tous les cas, les deux parties ont manifesté leur volonté de travailler en partenariat dans le cadre de cet atelier de concertation, et ce, afin de développer le secteur de l’Elevage.

Navalona R.