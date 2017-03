Caterpillar : Un nouveau centre de distribution de pièces en Afrique du Sud

Le Groupe Caterpillar ouvrira un nouveau centre de distribution de pièces en Afrique du Sud, afin d’améliorer davantage le service aux clients. Celui-ci remplacera deux sites séparés et fait partie des investissements de Caterpillar dans les activités économiques, l’éducation et la formation en Afrique. En effet, le Groupe a annoncé le 24 février dernier, qu’il va grouper ses centres de distribution de pièces de rechange à Isando (Afrique du Sud) dans un nouveau centre de distribution dans la région de Johannesbourg à une vingtaine de kilomètres des centres existants. Le nouveau centre deviendra opérationnel dans le courant du deuxième trimestre 2017. Cette consolidation a plusieurs avantages dont une meilleure efficacité et une augmentation de la capacité d’offrir une disponibilité de pièces de rechange sans équivalent en Afrique. Elle fait également partie du plan de Caterpillar, de ses concessionnaires indépendants et de la Fondation Caterpillar d’investir plus d’un milliard de dollars US à travers le continent africain pour une période de cinq ans.

Recueillis par Antsa R.