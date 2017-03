Investissements étrangers : Une délégation belge attendue la semaine prochaine

19 investisseurs belges, accompagnés des ambassadeurs et officiers, sont attendus à Madagascar du 7 au 10 mars prochain, pour nouer des collaborations avec le pays, d’après le ministre de l’Industrie, Nourdine Chabani. « Ils ont trouvé que nous avons un grand potentiel et ont senti la montée d’opportunités. Ils souhaitent travailler avec nous, au niveau du secteur public et du secteur privé. Les principaux domaines sur lesquels ils vont se pencher sont ceux du tourisme, des finances, de l’énergie, des bâtiments et travaux publics, etc. Cela ne peut que nous apporter des bienfaits et contribuera à lancer notre économie », a affirmé le ministre, hier, lors d’une conférence de presse organisée dans son bureau à Antaninarenina. Durant ces trois jours de visite belge, des discussions sur divers thèmes sont prévues, entre le ministre et la délégation belge, et des perspectives concrètes seront mises en place.

Koloina H (stagiaire)