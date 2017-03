Ministère de l’Economie : Un taux de croissance de 4,7% prévu cette année

L’Année économique 2017 a été lancée dans le cadre d’une conférence hier. D’autres conférences économiques ayant trait aux quatre autres axes du PND seront organisées toutes les deux semaines par le ministère de tutelle.

« Gouvernance, Etat de droit, Sécurité, Décentralisation, Démocratie et Solidarité nationale». C’est l’axe 1 inscrit dans le Plan National de Développement qui a été évoqué lors de l’ouverture de l’Année économique 2017 organisée par le ministère de l’Economie et de la Planification hier à la salle de conférence à Anosy. A cette occasion, « un taux de croissance de 4,7% est prévu pour cette année avec un taux d’investissement de l’ordre de 23% », a annoncé le ministre de l’Economie et de la Planification, le Gl de Corps d’Armée, Raveloharison Herilanto. Entre temps, il a mis l’accent sur l’amélioration de la gouvernance qui est la base du développement économique du pays.

Institution forte. Les principales pistes prioritaires ont été discutées lors de ce dialogue économique qui a vu la participation de l’ensemble des acteurs économiques dont entre autres, le secteur public, le secteur privé, la société civile et religieuse, les ambassades ainsi que les partenaires techniques et financiers. Les centres académiques et universitaires y ont été également invités. En fait, « l’amélioration de la gouvernance se doit d’être prioritaire. Des efforts conséquents doivent être initiés et engagés à tous les niveaux. Et cela devra toucher en premier lieu la justice et les finances. En plus, une gouvernance institutionnelle s’impose pour avoir une institution forte », a soulevé le ministre de tutelle.

Redevabilité sociale. Par ailleurs, il a insisté en affirmant que le sens et le respect des règles, axés sur la bonne gouvernance, doivent être renouvelés et renforcés chez tous les acteurs de développement tels que les responsables économiques, les collectivités territoriales décentralisées et la société civile. « Et cet axe 1 du PND est au centre de l’ensemble de dispositifs de raffermissement de l’autorité de l’Etat et de la relance des institutions, et ce, à travers la mise en place d’un code d’éthique et de déontologie, de la culture de performances et de résultats. L’application de la redevabilité sociale et de l’Etat de droit ne sont pas en reste », a poursuivi le ministre de l’Economie, le Gl Raveloharison Herilanto. En d’autres termes, le PND voulait interpeller la nation sur la prééminence de la dimension « gouvernance ».

Trois objectifs. Parlant du bilan réalisé l’an dernier, le ministre de tutelle a évoqué que des réformes ont été entamées pour ne citer que l’amélioration des cadres réglementaires comme la loi relative à la lutte contre la corruption ainsi que les réformes des finances publiques. Et comme perspective, il prévoit que des efforts doivent être concentrés sur la réalisation des réformes, d’actions et des mesures visant à l’atteinte de trois objectifs spécifiques. Il s’agit notamment de la réhabilitation de l’administration et de la restauration de l’autorité de l’Etat, du respect de l’Etat de droit et de l’ordre public ainsi que du renforcement de la gouvernance, du développement local et des principes de l’aménagement du territoire.

Navalona R.