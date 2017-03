Reboisement : Des arbres fruitiers pour le Ministère des Finances et du Budget

Une action citoyenne en faveur de l’écosystème… C’est l’objectif commun des acteurs qui œuvrent pour la reforêstation de Madagascar, à travers l’organisation de journées de reboisements. Le Ministère des Finances et du Budget a surpassé cette optique ordinaire, en misant sur la qualité. Conduit par le ministre Gervais Rakotoarimanana, les employés de ce Département ont procédé, vendredi dernier, à un reboisement sur leur site à Andranovelona. 750 plants d’arbres fruitiers (avocatiers, kakis, pommiers, papayers, etc.), 2 000 plants d’eucalyptus et 2 265 plants d’acacias ; soit en tout, plus de 5 000 arbres ont été plantés à l’occasion. D’après les organisateurs de cette action pour l’environnement, il s’agit de la 15e année de reboisement du Ministère, qui dispose aujourd’hui 35 ha de terrains reboisés. « La restauration de la flore est un devoir pour tous. Le changement climatique peut avoir des impacts graves. Nous en avons d’ailleurs fait, récemment, une amère expérience avec le retard des pluies. Il faut atténuer ces impacts par des actions en faveur de l’écosystème », a affirmé le ministre Gervais Rakotoarimanana. Avec ces espèces végétales sélectionnées, on peut espérer que ce reboisement de vendredi dernier portera ses fruits.

Antsa R.