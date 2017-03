Centre commercial Akoor : Maquillage et bar à ongles gratuits pour les femmes

Après des jeux d’animation qui ont fait des heureux gagnants, Akoor frappe encore fort, en offrant des séances de maquillage et un bar à ongles gratuits, pour toutes les femmes en visite dans ce centre commercial. Cette offre sera valable durant toute la journée de demain, 8 mars. Valérie Fidihasina, gestionnaire d’Akoor’Digue l’a annoncé, samedi dernier, lors de la remise de lots à la tombola organisée dans le cadre du 1er anniversaire du centre, combiné à la St Valentin. « 10 bons d’achat de 25.000 Ar chacun seront à gagner tout au long de la journée de la F+emme. Mais pour l’heure, nous récompensons également les gagnants du concours selfie en couple organisé sur la page Facebook officielle d’Akoor. Des milliers de clients du Centre commercial y ont participé », a-t-elle affirmé, lors de la remise de lots. En effet, des bons d’achat et des cadeaux ont été offerts à l’occasion. Parmi les nombreux gagnants, Stéphane Lantonirina a gagné une moto 150cc ; Odilon Alio Dialos bénéficiera d’un séjour en amoureux tout pris en charge au Farihy hôtel à Ampefy ; Joelle Fabiola Razafindrasoa a remporté une TV LED 32 » ; Francky Ratiarijaona a gagné un réfrigérateur ; Bodo Eliarisoa Andriamanantena, un four électrique, etc.

Antsa R.