Logistique Pétrolière S.A. : Un programme « contrat d’apprentissage » pour les jeunes diplômés

Logistique Pétrolière S.A ou LPSA a initié cette année un programme « contrat d’apprentissage » au bénéfice des jeunes diplômés. Dans ce cadre, l’entreprise a accueilli à son siège social à Ankorondrano, le premier groupe d’Apprentis composé de six jeunes nouveaux diplômés des écoles d’ingéniorat de l’Ecole Supérieure Polytechnique d’Antananarivo et de l’Institut Supérieur de la Technologie d’Antsiranana. Cette cérémonie d’accueil a été marquée par la présence du Directeur Général du Ministère de l’Emploi, de l’Enseignement Technique et de la Formation professionnelle, du Directeur Général du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, des Représentants des écoles partenaires, ainsi que des membres du Conseil d’Administration, du Comité Directeur de la Société et de son personnel.

Missions. Ce programme d’apprentissage d’une durée de 12 mois est ouvert aux nouveaux diplômés du système de l’enseignement supérieur. Les missions proposées peuvent concerner tous les métiers opérationnels. Elles peuvent se dérouler aussi bien au Siège que dans les dépôts de LPSA. Pour ce premier groupe d’Apprentis, une formation théorique d’une semaine sur les fondamentaux du métier pétrolier leur a été dispensée avant leur immersion de 3 semaines sur un site industriel et se terminera par une mise en situation de 11 mois sur un poste d’affectation. Ces contrats d’apprentissage seront proposés chaque année par Logistique Pétrolière aux jeunes diplômés en vue de leur donner l’opportunité d’acquérir des compétences professionnelles qu’ils pourront valoriser soit chez LPSA soit sur le marché de l’emploi. Notons que cette entreprise est un acteur important du secteur pétrolier aval Malagasy. Avec son réseau de 23 dépôts répartis sur l’ensemble du territoire, LPSA est présente dans toutes les régions de Madagascar pour assurer sa mission de gestion de stockages et de transport massif des hydrocarbures.

Navalona R.